Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Friedlingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 12.09.2021, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, wurde zunächst auf dem Vorplatz einer Shisha Bar in der Hauptstraße in Weil am Rhein-Friedlingen eine Körperverletzung mit mehreren Beteiligten gemeldet. Anschließend soll sich die Auseinandersetzung in den Bereich Blauenstraße/Bayerstraße verlagert haben. Die unbekannten Täter hätten zunächst auf einen jungen Mann eingeschlagen und diesen verletzt. Als sich die Freundin des jungen Mannes einmischte, soll auch diese geschlagen worden sein. In diesem Zusammenhang soll ein weißer BMW gesichtet worden sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

