Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Ausgelegte Reißzwecke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, den 11.09.2021, wurden eine Handvoll ausgelegte Reißzwecke in der Verlängerung des Bachweges in Rümmingen, Richtung Kandern, festgestellt. Die Hintergründe des Auslegens der Reißzwecke sind bislang unklar. Bislang wurde der Polizei kein Schadensereignis mitgeteilt. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07621 9797-0.

