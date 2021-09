Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Montag kurz nach 17.00 Uhr einen Unfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim beobachtet haben. Eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin und ein 28-jähriger Ford-Lenker, die aus Richtung Heilbronn kamen, verließen die Autobahn an der Anschlussstelle und wollten dann beide nach links auf die Landesstraße 1125 in Richtung Murr abbiegen. Während die Frau die linke Abbiegespur nutzte, befuhr der Mann die rechte. Nachdem sie an der Ampel angehalten hatten und anschließend abbogen, stießen die beiden Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache seitlich zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.800 Euro.

