Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: Unfallflucht an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro forderte eine Unfallflucht, die sich am Montag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb ereignete. Eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin war zunächst auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und wechselte schließlich auf den Verzögerungsstreifen. Vor ihr befand sich ein noch unbekannter LKW-Lenker auf der rechen Spur der Durchgangsfahrbahn. Als sich die 22-Jährige etwa auf gleicher Höhe mit dem LKW befand, blinkte dieser nach rechts und wechselte nahezu zeitgleich ebenfalls auf den Verzögerungsstreifen. Vermutlich hatte der Unbekannte den Ford übersehen. Die junge Frau wich hierauf nach rechts aus und prallte gegen die rechtsverslaufende Leitplanke. Der Unbekannte, der einen großen, gelben LKW lenkte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

