POL-LB: Böblingen: Hochwertige Pkw zerkratzt - 150.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Etwa 150.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz von Sachbeschädigungen an drei hochwertigen Pkw in Böblingen. Die Fahrzeuge der Marken Lamborghini, Bentley und Maserati waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Charles-Lindbergh-Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Zeitraum von Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr die Speziallackierungen verschiedener Fahrzeugteile zerkratzt. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen melden.

