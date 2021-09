Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht in der Silcherstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr vor einem Cafe in der Silcherstraße in Maichingen abgestellten Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

