Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht - Nissan Qashqai beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Im Einmündungsbereich der Ziegeleistraße zur Härtestraße in Münchingen wurde zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 09:45 Uhr ein parkender, grauer Nissan Qashqai beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Nissan vermutlich im Vorbeifahren. Er kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, sondern verließ die Unfallörtlichkeit. Der Qashqai blieb fahrbereit, jedoch wurde die gesamte linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des Schadensbildes geht das ermittelnde Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, davon aus, dass als Verursacherfahrzeug ein Transporter oder Kastenwagen infrage kommt. Zeugen werden um Meldung gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell