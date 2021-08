Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Lkw soll Ladung verloren haben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 06.08.2021, gegen 08:40 Uhr, soll ein Lkw auf der A98 bei Lauchringen kurz vor dem Bürgerwaldtunnel Ladung verloren haben. Das Auto einer 49 Jahre alten Autofahrerin, die hinter dem Lkw in Richtung Waldshut fuhr, wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 2000 Euro. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden.

