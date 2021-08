Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Mit Radlader gegen Eingangstüre - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht zum Samstag, 07.08.2021, sind Unbekannte mit einem Radlader gegen die Eingangstüre einer Werkstatt in Bernau gefahren und anschließend geflüchtet. Der Radlader stammte von einem Betriebsgelände in der Gewerbestraße. Der oder die Täter starteten den dort geparkten Radlader und fuhren damit in Richtung Straße. Bei der Ausfahrt prallte der Radlader mit der Schaufel gegen die Eingangstüre eines Werkstattgebäudes. Der oder die Tatverdächtigen ließen den unbeschädigten Radlader stehen und flüchteten. Die Eingangstüre wurde komplett zerstört. Der Sachschaden liegt bei rund tausend Euro. Das Geschehen wurde am Samstagmorgen entdeckt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-0.

