POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Rotlicht missachtet - Unfall mit Totalschaden verursacht

Mit ihrem Ford Galaxy befuhr am Freitag, 06.08.2021, gegen 07.30 Uhr, eine 55 Jahre alte Frau die B 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Grenzach. An der Kreuzung Warmbacher Straße, zur Auffahrt in Richtung Schweiz, missachtete die 55-jährige das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem abbiegenden Lkw zusammen. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts geschleudert, prallte gegen eine Leitplanke und im Anschluss gegen einen weiteren Lkw. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Lkw-Fahrer blieben ebenfalls unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.

