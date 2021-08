Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 05.08.2021, ereignete sich auf der Kirchhofener Straße, Höhe der Einmündung Tulpenbaumallee, ein Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin befuhr den Radweg westlich der Kirchhofener Straße. In Folge einer Bremsung auf regennasser Fahrbahn kam sie an der Einmündung der Tulpenbaumallee zu Fall. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Noch unklar ist der tatsächliche Unfallhergang. Es liegen Hinweise vor, dass noch ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte, welches der Radfahrerin die Vorfahrt genommen haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr in der Tulpenbaumallee ein schwarzer Pick-Up, dessen Fahrer auch als Ersthelfer tätig war. Diese Person kommt als Zeuge in Betracht.

Gesucht werden der genannte Pick-Up Fahrer sowie eventuelle weitere Zeugen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

