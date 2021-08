Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Betrunkener Pkw-Fahrer kontrolliert

Am Sonntag, den 08.08.2021, gegen 02.20 Uhr , wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer am Schurthplatz in Titisee-Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Atemalkoholtest bestätigte, dass der Pkw-Fahrer deutlich alkoholisiert war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde in einer nahegelegenen Klinik eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

