Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Mit ihrem Renault Clio befuhr am Sonntag, 08.08.2021, gegen 03.00 Uhr, eine 38 Jahre alte Frau die K 6333 von Wyhlen kommend in Richtung Rührberg. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. zwei Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Führerschein einbehalten. Der Clio musste abgeschleppt werden.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell