Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kleine Einschusslöcher in Küchenfenster

Freiburg (ots)

Drei kleine Einschusslöcher wurden der Polizei am heutigen Montag, 09.08.2021, aus der Römerstraße gemeldet. Zwischen Samstag, 07.08.2021, 13.00 Uhr, und Sonntag, 08.08.2021, 20.30 Uhr, haben Unbekannte, vermutlich mit einem Luftgewehr, auf das Küchenfenster geschossen. Bereits am Donnerstag, 05.08.2021 wurde ein kleines Einschussloch am Wohnzimmerfenster festgestellt. Beide Fenster liegen zur Römerstraße hin. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

