Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher scheiterte

Tatverdächtiger ermittelt

Gescher (ots)

So manch ein Bezirksdienstbeamter erkennt "seine" Bürgerinnen und Bürger am Gang. So war es jüngst in diesem Fall tatsächlich. Ende Juni scheiterte ein Einbruchversuch in einen Verbrauchermarkt in Gescher. Ein zunächst Unbekannter hatte versucht, mit einem Stein eine Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Das Unterfangen misslang. Eine Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera hatte den Versuch aufgezeichnet. Den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Jugendlichen aus Gescher erkannte ein Bezirksdienstbeamter eindeutig. Konfrontiert mit den Aufnahmen, gab der Gescheraner schließlich die Tat zu. Die in der Tatnacht getragene Kleidung konnte sichergestellt werden. Den strafmündigen Jugendlichen erwartet nun ein Verfahren.

