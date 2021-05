Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto zerkratzt

Gescher (ots)

Die Beifahrerseite eines schwarzen Ford zerkratzt haben Unbekannte in Gescher. Zu der Tat auf einem Parkplatz an der Straße Riete kam es zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr. Auch ein grauer Mercedes wurde dort zerkratzt. Zu einem gleichgelagerten Delikt kam es zudem am Heckenpättken. Die Kratzer an dem weißen Citroen stellte der Geschädigte am Donnerstagmorgen fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Links zu kürzlich erschienenen Pressemeldung in gleichgelagerten Fällen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4912728 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4911183

