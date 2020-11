Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Gebäudebrand

HügelsheimHügelsheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, geriet ein Einfamilienwohnhaus in der Ontariostraße in Brand. Von der Garage ausgehend griff das Feuer auf das Wohnhaus und die Garage des Nachbargrundstücks über. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit sechs Streifen am Brandort. Mit der Löschung waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr beschäftigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500000 Euro.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell