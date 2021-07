Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wohnungseinbrecher scheitert

Stadtlohn (ots)

Am Montag verließ der Bewohner einer Mietwohnung an der Mühlenstraße (Eingang von der Burgstraße erreichbar) diese gegen 16.00 Uhr. Als er nach ca. einer Stunde zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schließblech der Wohnungseingangstür beschädigt war. Offenbar war es zu einem gescheiterten Einbruchsversuch gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

