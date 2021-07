Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Einkaufswagen Schaden verursacht

Gronau (ots)

Am Dienstag verursachte ein 75 Jahre alter Mann aus Werselo/NL gegen 18.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Königstraße mit einem Einkaufswagen Kratzer an einem abgestellten Pkw. Als er durch die Geschädigte darauf angesprochen wurde, zeigte er sich uneinsichtig, gab nach Angaben der Geschädigten lapidar an "Kauf' Dir doch ein neues Auto" und ging davon Die Geschädigte informierte die Polizei und nach deren Eintreffen kehrte auch der 75-Jährige zurück. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich uneinsichtig. Ein Strafverfahren wegen "Unfallflucht" wurde eingeleitet.

