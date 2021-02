Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungen gegen einen 27-Jährigen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels

Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz (ots)

Hinweise und Ermittlungen führten die Kriminalpolizei auf die Spur eines 27-jährigen Mannes, der im Verdacht steht, Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Nachdem das Amtsgericht Konstanz die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Rielasingen-Worblingen angeordnet hatte, wurde der Durchsuchungsbeschluss am vergangenen Donnerstagabend vollstreckt. Dabei fanden die Polizisten fast ein Kilogramm Marihuana, Verpackungsmaterial und einen Teleskopschlagstock. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nach staatsanwaltschaftlichem Antrag und anschließender richterlicher Vorführung nunmehr in U-Haft.

