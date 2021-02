Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Landkreis Konstanz) Mit einem Auto zu dicht an einer Hausecke vorbeigefahren - 7000 Euro Schaden

Steißlingen, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden hat ein 61-jähriger Autofahrer an seinem Wagen angerichtet, indem er auf der Lange Straße zu dicht an einer Hausecke vorbeigefahren ist. Der Mann wollte mit einem Ford Kombi in einen Hofraum fahren und streifte dabei mit seinem Wagen an der Hausecke entlang. An dem Ford entstand erheblicher und an der Hausecke geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

