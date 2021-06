Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstellenraub in Gütersloh - Zeugenaufruf!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (31.05., 23.45 Uhr) betrat ein bislang unbekannter Räuber einen Tankstellenverkaufsraum an Nordring (Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück). Unter Vorhalt einer silberfarbenen Machete forderte der Unbekannte Bargeld und Zigaretten von einem Mitarbeiter der Tankstelle. Das ausgehändigte Bargeld steckte der Unbekannte in einen schwarzen Rucksack. Anschließend flüchtete er. Ersten Erkenntnissen nach in Richtung Brockhäger Straße.

Als der Räuber aus dem Tankstellengebäude herausrannte, kam er noch auf dem Gelände an einem mit mindestens zwei Personen besetzten Auto vorbei. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh in Verbindung zu setzen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170cm bis 175cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch ohne Akzent und war komplett in schwarz gekleidet mit einer Kapuzen-Sweatjacke und mit einer Jogginghose. Im Gesicht trug er einen Mund-Nasen-Schutz. Vermutlich versteckte der Unbekannte die Machete in einem Jackenärmel.

Über die beiden Personen in dem Auto hinaus, sucht die Polizei Gütersloh weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Räuber machen? Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh 24/7 unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell