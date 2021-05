Polizei Gütersloh

POL-GT: 60-jähriger Rennradfahrer stürzt auf der Heidbrede

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Samstagnachmittag (29.05., 16.25 Uhr) befuhr ein 60-jähriger Rennradfahrer die Straße Heidbrede bergab. Ersten Erkenntnissen nach kam der Mann in Höhe einer Regenablaufrinne auf der Fahrbahn ins Straucheln und stürzte in der Folge.

Mit schweren Verletzungen wurde der Gütersloher mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

