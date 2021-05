Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-Jähriger wird an der Eiswiese geschlagen und verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Freitagabend (28.05., 23.30 Uhr) kam es an der Eiswiese am Stadtpark zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Gütersloher wurde dabei nicht unerheblich verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einem Disput zwischen zwei Gruppen, nachdem unabhängig voneinander Alkohol konsumiert wurde.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall an der Eiswiese machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell