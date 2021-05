Polizei Gütersloh

POL-GT: Außensauna durch Feuer zerstört

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (TP) Am Sonntagabend (30.05.2021) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gegen 21:43 Uhr ein Brand in Werther (Westf.) gemeldet. Hierbei wurde eine Außensauna, die sich auf dem Grundstück eines ländlich gelegenen Hauses an der Schloßstraße befand, durch das Feuer völlig zerstört. Durch eine Familienangehörige wurde zunächst Rauchentwicklung in der Sauna festgestellt. Nachdem Fenster und Türen des Selbstbaus geöffnet wurden, entfachte sich ein Feuer, das sich zum Vollbrand entwickelte. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Der Brand ist vermutlich auf einen technischen Defekt am Saunaofen zurückzuführen. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Es entstand ein geschätzter Brandsachschaden in Höhe von 5000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

