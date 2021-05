Polizei Gütersloh

POL-GT: Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FN) Am 30.05.2021 um 21:47 wurde der Kreisleitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Traubenstrasse in Steinhagen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen des am Einsatzort eingetroffenen Löschzuges der Feuerwehr war es nicht zu einem Feuer, sondern zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung innerhalb des Mehrfamilienhauses gekommen. Ursache für die Rauchentwicklung war Essen, welches versehentlich auf dem eingeschalteten Küchenherd stehen geblieben war. Die Hausmitbewohner wurden vor Ort durch den eingesetzten Notarzt untersucht; glücklicherweise blieben alle Bewohner des Mehrfamilienhauses unverletzt. Da es weiterhin nicht zu einem Schaden am Gebäude kam, konnten alle Hausbewohner nach dem Durchlüften des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

