Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streit im Frisörsalon

Soest (ots)

Am Samstag kam es um 14:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Brüderstraße. Mehrere Zeugen meldeten zwei Fahrzeuge, die vor einem Frisörsalon vorgefahren waren. Aus den Fahrzeugen stiegen insgesamt fünf Personen, die teilweise mit Schlagwerkzeugen bewaffnet waren. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei konnte in einer sofort eingeleiteten Fahndung in Werl eines der beiden Fahrzeuge an der Ahornallee antreffen. Er war mit einer Person besetzt, die vorläufig fest genommen wurde. Ein weiterer Beteiligter wurde im Umfeld des Fahrzeuges angetroffen und vorläufig festgenommen. Im Auto konnten mehrere Schlagwerkzeuge sichergestellt werden. Zur Fahndung nach den Fahrzeugen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche nach dem zweiten Fahrzeug läuft weiter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (lü)

