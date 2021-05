Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beifahrertür geöffnet - Krankenhaus

Werl (ots)

Eine 26-jährige Beifahrerin verließ heute (14. Mai), gegen 11.05 Uhr, bei Rotlicht an einer Ampelanlage an der Unnaer Straße den Wagen, ohne auf eine von hinten herannahende 70-jährige Radfahrerin aus Werl zu achten. In Folge des Zusammenstoßes fiel die Werlerin vom Rad und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell