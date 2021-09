Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mercedes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein zwischen Sonntag, 20:30 Uhr und Montag, 14:30 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen abgestellter Mercedes wurde in Höhe von etwa 6.000 Euro beschädigt. Die 31-Jährige Fahrzeughalterin stellte auf beiden Seiten Kratz- und Abriebspuren fest, deren Entstehung noch nicht abschließend geklärt ist. Hierzu sucht das Polizeirevier Sindelfingen Zeugen, die sich unter Tel. 07031 697 0 beim Polizeirevier melden können.

