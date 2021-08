Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 11. August 2021:

Peine (ots)

Peine: Diebstahl eines Rucksackes

Dienstag, 10.08.2021, gegen 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde einer 56-jährigen Ilsederin nach dem Einkauf in einem Einkaufcenter in Peine, Celler Straße, ihr Rucksack mit Inhalt entwendet. Demnach hatte sie nach dem Einkauf die Waren im PKW verstaut und den Einkaufswagen zurück zum Unterstand gebracht. Im PKW stellte sie dann das Fehlen des Rucksackes fest. Vermutlich hat ein bislang nicht ermittelter Täter einen günstigen Moment ausgenutzt und den Rucksack aus dem Einkaufswagen entwendet. Neben Bargeld befanden sich auch diverse persönliche Papiere im Rucksack. Hinweise: 05171 / 999-0.

Lengede: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 10.08.2021, gegen 16:10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Taubentalsweg in Lengede ergaben sich bei einem 30-jährigen Autofahrer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell