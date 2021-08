Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 11. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrerin einer Mofa mit 2,21 Promille unterwegs

Mittwoch, 11.08.2021, gegen 00:05 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße eine 26-jährige Fahrerin einer Mofa. Diese war zuvor schon durch ihre mutmaßliche Alkoholbeeinflussung aufgefallen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille und bestätigte damit den Verdacht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Radfahrerin prallt gegen Autotür

Dienstag, 10.08.2021, gegen 14:30 Uhr

Nachdem er seinen PKW in einer Parkbucht in der Straße Am Rehmanger am Dienstagnachmittag ordnungsgemäß abgestellte hatte, beabsichtigte der 71-jährige Fahrer die Tür seines Autos zu öffnen. Hierbei achtete er vermutlich aus Unachtsamkeit nicht auf den fließenden Verkehr. Eine 61-jährige, am parkenden PKW vorbeifahrende, Fahrradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die sich öffnende Tür. Im Anschluss stürzte sie zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell