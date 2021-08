Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 10. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Hinweise zu flüchtigem Motorradfahrer gesucht

Sonntag, 08.08.2021, gegen 19:00 Uhr

Die Polizei Salzgitter sucht Hinweise zu einem Motorradfahrer, der mit seinem Motorrad, rot, sportlich, ähnlich einem "Streetfighter", am Sonntag in Salzgitter Fredenberg auf der Erich-Ollenhauer-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er sollte von einer Streife der Polizei kontrolliert werden, flüchtete jedoch wiederum mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung bestehender Verkehrsregeln und entzog sich so der Kontrolle. Beschreibung des Fahrers: männlich, kräftige Statur, 180 - 200 cm groß, an den Armen tätowiert, bekleidet mit einem khakifarbenen T-Shirt mit Camouflage-Muster, schwarzer Helm. Hinweise: 05341 / 1897-0.

