Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Unfallflucht

Samstag, 07.08.2021, zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagvormittag, zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr, vermutlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Schweigerstraße abgestellten PKW VW Golf. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am parkenden VW war Sachschaden an der vorderen rechten Seite in Höhe von zirka 4000 Euro entstanden. Hinweise: 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell