Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Brand einer Scheune

Montag, 09.08.2021, gegen 01:00 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Montagmorgen eine Scheune in Hornburg, Anna-Lehmann-Straße, in Brand. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein vollständiges Abbrennen der Scheune nicht verhindert werden. In der Scheune befanden sich zirka 150 Großballen sowie landwirtschaftliche Geräte. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

Salzdahlum: Verkehrsunfall, Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Sonntag, 08.08.2021, gegen 11:30 Uhr

Auch vermutlich aufgrund einer Alkoholbeeinflussung kam am Sonntagvormittag der 28-jährige Fahrer eines Autos auf gerader Strecke zwischen Salzdahlum und Sickte (Landesstraße 631) nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzendem Straßengraben zum Stillstand. Durch den Anprall im Graben verletzte sich der Fahrer leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro. Es musste angeschleppt werden.

