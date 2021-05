Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Von Fahrbahn abgekommen

Neuschoo - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Freitag mit seinem Lkw mit Anhänger in Neuschoo von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw-Fahrer war gegen 13.20 Uhr auf dem Linienweg in Richtung Willmsfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen musste er auf seiner Fahrspur einem entgegenkommenden Lkw ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Der 43-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Die Kreisstraße musste vorübergehend gesperrt werden, da ein Autokran den Lkw bergen musste. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll den Unfall beobachtet und an der Örtlichkeit gehalten haben. Er soll ein kurzes Gespräch mit dem verunfallten Lkw-Fahrer geführt haben. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

