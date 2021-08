Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 07.08.2021 - 08.08.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt.

Zeit: Samstag, 07.08.2021, 18:30 bis 00:00 Uhr.

Ort: 38228 Salzgitter, An der Heerstraße.

Hergang: Am Samstagabend gerieten ein 63-jähriger Mann und seine 64-jährige Frau aufgrund der unsicheren Fahrweise eines 35-jährigen Mannes mit ebendiesem in verbale Streitigkeiten. Anschließend befuhr das Ehepaar mit ihrem VW Polo die L474 aus Lichtenberg in Richtung Osterlinde. Der Kontrahent aus Salzgitter tat ihnen dies gleich und fuhr mit seinem Audi A4 links neben den Pkw des Paares. Anschließend drängte er den VW während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 63-jährige Fahrzeugführer konnte nur durch Gegenlenken ein Zusammenstoß mit einem Baum vermeiden. Kurz darauf bleibt das geschockte Ehepaar stehen und der nunmehr Beschuldigte verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden des Pkw. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht angetroffen werden. Um 23:00 Uhr fuhr der Beschuldigte mit seinem Pkw. nach Gebhardshagen, wo er von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Gegen den Beschuldigten mussten diverse Strafverfahren eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell