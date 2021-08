Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 06.08.2021 - 07.06.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl einer Trinkgeldkasse.

Zeit: Freitag, 06.08.2021, 12:29 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße.

Hergang: Am Freitagmittag entwendete ein unbekannter, männlicher Täter eine Trinkgeldkasse am Tresen des Fast-Food-Restaurants "MyChicken". In der Kasse haben sich ca. 55 Euro Bargeld befunden. Die Geschädigten stellten den Diebstahl durch eine Videoüberwachung fest. Wegen des Diebstahls wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter "05341-18971 217" in Verbindung zu setzen.

