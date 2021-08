Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 6. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Auto erheblich beschädigt

Mittwoch, 04.08.2021, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.08.2021, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eines auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Leibnizstraße in Salzgitter abgestellten roten PKW BMW. Vermutlich sind die Beschädigungen am Dach des PKW durch Fußtritte entstanden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 05.08.2021, zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen auf einem Parkplatz im Altstadtweg in Salzgitter Bad abgestellten PKW VW. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW VW war erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro an der vorderen rechten Seite entstanden. Hinweise: 05341 / 8250.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell