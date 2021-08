Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 5. August 2021:

Peine (ots)

Vechelde: Ladendiebstahl durch drei unbekannte Täter

Mittwoch, 04.08.2021, gegen 14:15 Uhr

Drei bislang unbekannte Täter betraten am Mittwochnachmittag einen Tierbedarfsmarkt in Vechelde, Peiner Straße. Ein Täter versuchte die Verkäuferin abzulenken, die beiden anderen Unbekannten packten derweil offensichtlich verschiedenstes Diebesgut in einen mitgeführten Rucksack. Bei Entdeckung und Ansprache reagierte alle drei Täter aggressiv und flüchteten zu Fuß in Richtung des dort ansässigen Discounters. Der Wert des erlangten Diebesgutes wird mit 800 Euro angegeben. Beschreibung des 1. Täters: 180 cm gro0, schwarze Haare, rotes T-Shirt; 2. Täter: 190 cm groß, dunkel gekleidet, führte dunklen Rucksack mit, 3. Täter: 170 cm groß, bekleidet mit blauer Jeans und weißen Turnschuhen. Hinweise an die Polizei in Vechelde: 05302 / 93049-0.

Peine: Seitenscheibe eines parkenden PKW eingeschlagen

Mittwoch, 04.08.2021, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.08.2021, 00:05 Uhr

Unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Beifahrertür eines in der Tiergarage in Peine; Pulverturmwall, abgestellten PKW VW Golf ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Tatzeit: zwischen Mittwoch, 04.08.2021, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 05.08.2021, 00:05 Uhr. Hinweise: 05171 / 999-0.

