POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 5. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Salder: Unfallflucht

Mittwoch, 04.08.2021, zwischen 10:10 Uhr und 10:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwoch, zwischen 10:10 Uhr und 10:20 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere rechte Seite eines auf dem Parkplatz eines Discounters im Watenstedt Weg abgestellten VW Passat. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am Passat entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Hinweise: 05341 / 1897-0.

