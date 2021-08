Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 9. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Hallendorf: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Sonntag, 08.08.2021, gegen 22:15 Uhr

Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer der zuvor mit seinem Auto in Hallendorf, Hackenbeek, unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, die sich in einem Schnelltest bestätigten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Salzgitter: Autofahrer mit 155 km/h im Stadtgebiet unterwegs

Sonntag, 08.08.2021, 12:30 Uhr und 14:15 Uhr

Am Sonntagmittag führte die Polizei Salzgitter eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole auf der Neißestraße in Salzgitter, Fahrtrichtung stadtauswärts, durch. Während dieser Zeit waren vier Autofahrer schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. Ein 31-jähriger Salzgitteraner, der mit seinem BMW unterwegs war, wurde sogar mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 155 km/h gemessen. Es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 31-Jährige hat neben einem Bußgeld zudem ein Fahrverbot von 3 Monaten und 2 Punkte im Verkehrszentralregister zu erwarten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell