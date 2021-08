Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in sieben Pkw in Tiefgarage

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.08.2021) ist es in einer Tiefgarage in der Rathausallee 33a in Norderstedt zu insgesamt sieben Einbrüchen in dort geparkte Pkw gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 22:00 und 05:50 Uhr gewaltsam in die Fahrzeuge ein, indem sie die Scheiben beschädigten.

Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen nach Feststellung der Taten am frühen Dienstagmorgen entsprechende Strafanzeigen auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell