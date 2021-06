Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zahlreiche Autos geöffnet - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Nach einer Diebstahlserie in Werl gingen bislang zehn Anzeigen auf der Polizeiwache ein. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. Juni) aus teilweise unverschlossenen Autos diverse Gegenstände oder brachen die Fahrzeuge auf. In einigen Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten mittels Funkreichweitenscannern die Autos öffnen konnten. Die Tatorte befanden sich in den Straßen "Wulfs Appelhof", "Hellweg", "Hohe Fahrt", "Waltringer Weg", "Bendistraße" und "Schubertweg". Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

