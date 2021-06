Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Mit 1,72 Promille in den Graben

Werl (ots)

Ein Werler fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. Juni), gegen 3 Uhr, mit seinem Wagen von einem Grundstück am "Ölkamp" in Budberg. Die kurze Fahrt endete direkt in einem Straßengraben. Die eingesetzten Streifenbeamten bemerkten den Alkoholgeruch beim Werler und ordneten nach einem Atemalkoholtest mit 1,72 Promille eine Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher. (reh)

