Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer leicht verletzt

Rüthen (ots)

Am Sonntag (13. Juni), um 17.07 Uhr, krachte es an an der Bahnhofstraße / B 516 ein zweites Mal. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Menden wartete auf der Bahnhofstraße / B 516, um nach rechts in Richtung Belecke seine Fahrt fortsetzen zu können. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Salzkotten bemerkte den Wartenden zu spät und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall stürzte der Biker und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

