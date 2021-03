Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erhebliche Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugenaufruf KORREKTUR DES TATTAGES!

Trier-Pfalzel (ots)

Korrektur der letzten Pressemeldung bezüglich des Tattages:

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Sonntag, dem 14.03.2021, in der Zeit von 17:00 Uhr - 22:15 Uhr, in Trier-Pfalzel, Am Bahndamm Höhe Hausnummer 2, einen schwarzen Volvo vermutlich mittels spitzem Gegenstand. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro, da der Pkw an allen Seiten beschädigt wurde. Demnach ist davon auszugehen, dass sich der Täter längere Zeit an dem Fahrzeug zu schaffen machte. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel 06502/91570 oder unter e-mail: pischweich@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell