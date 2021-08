Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen

Polizei bittet nach Nötigung im Straßenverkehr um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 31.07.21, gegen 10.45, Uhr ist es in der Hauptstraße in Appen zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein silbergrauer Mercedes mit Pinneberger Kennzeichen die Hauptstraße in Richtung Moorrege. In Höhe der Straße Snethloher Weg erzwang sich der Mercedes-Fahrer seinen Vorrang im Bereich einer Baustelle auf dem Gegenfahrstreifen gegenüber einem bislang noch unbekannten Fahrzeugführer. Dieser befuhr die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung und hatte das Baustellenhindernis auf seiner Seite.

Dadurch bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen Warteschlangen und der unbekannte Fahrzeugführer musste umständlich rückwärtsfahren, um dem Mercedes-Fahrer den Weg frei zu machen.

Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten PKW-Fahrer und eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug machen können, sich unter 04101 / 2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell