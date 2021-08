Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet beendet

Bad Segeberg (ots)

Beamte des Polizeireviers Norderstedt haben am Wochenende drei Fahrten unter Alkoholeinfluss beendet.

Am frühen Sonntag (01.08.2021), um 00:03 Uhr, stoppte eine Streife einen 42-jährigen Norderstedter am Steuer seines Audis in der Straße Beim Umspannwerk.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und belief sich auf über 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten die Blutprobenentnahme, beschlagnahmten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

In der Segeberger Chaussee fiel einer Streifenwagenbesatzung am Montag (02.08.2021), um 00:30 Uhr, ein Peugeot durch seine unsichere Fahrweise ins Auge. Ein bei dem 41-jährigen Fahrer aus den Niederlanden durchgeführter Test ergab über 1,2 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf das Revier, ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Beiden Fahrern drohen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Um 03:10 Uhr am frühen Montagmorgen kontrollierte eine weitere Streife einen VW Passat in der Falkenbergstraße. Der 25-jährige Fahrer aus Wedel konnte keinen Führerschein vorlegen. Zudem ergab ein Test über 1,5 Promille. Weiterhin war das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt. Ein Arzt entnahm anschließend die erforderliche Blutprobe.

Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

