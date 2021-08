Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Kita - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.07.2021) ist es in der Emanel-Geibel-Straße in Norderstedt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus der dortigen Kindertagesstätte gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Samstagvormittag eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell