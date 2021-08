Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel

Frankfurt am Main

Friedberg - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung Dilara A. aus Wedel

Bad Segeberg (ots)

Die seit dem 03.07.2021 vermisste Dilara A. aus Wedel ist am vergangenen Freitag, den 30.07.2021, in Friedberg (Hessen) wohlbehalten aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hatte seit Anfang Juli nach der 20-Jährigen gesucht.

Näheres ist den bisherigen Pressemitteilungen zu entnehmen:

Nach Hinweis eines Zeugen stellten Polizeibeamte die junge Frau am vergangenen Freitag (30.07.2021) in Friedberg (Hessen) wohlbehalten fest. Sie befindet sich mittlerweile in Obhut von Verwandten.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.

